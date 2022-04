Nachhaltig und lohnend

Als in Bruck vor 25 Jahren die ersten Windräder aufgestellt wurden, konnten viele mit der Initiative von Windpark-Pionier Herbert Stava und seinen Mitstreitern nicht viel anfangen. Was der Energiepark in den Jahren danach in Sachen erneuerbare Energie auf die Beine stellte, hat noch heute Vorreiter-Charakter. In Bruck gibt es so gut wie jede Form der erneuerbaren Energie.

Wie sich nun herausstellt, war dies einer der herausragenden Faktoren, der den Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim vom Standort Bruck überzeugte – im Wettlauf mit etlichen Orten quer durch Europa und die USA. Das Milliarden-Investment wird der Stadt angesichts von 800 Mitarbeitern auch beträchtliche Kommunalabgaben einbringen.

Offensichtlich lohnt sich das Setzen auf Nachhaltigkeit – und zwar nicht nur langfristig für das Klima, sondern auch kurz- und mittelfristig für die Stadtkassa.