Sprechen will Eva Degenhard darüber zwar nicht, aber die berühmten Spatzen am Dach sind da weniger zurückhaltend. Der „Nah & Frisch“-Markt in Wilfleinsdorf ist in Turbulenzen geraten. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Betreiber des örtlichen Nahversorgers Probleme hat.

Bereits einige, die sich an dem Lebensmittelmarkt versuchten, scheiterten. Degenhard will scheinbar noch nicht aufgeben – was ihr unumwunden zu Gute gehalten werden muss. Doch ein Unternehmer kann nur dann reüssieren, wenn das Angebot passt und vor allem die Konsumenten mitspielen. Und wie man aus der Vergangenheit weiß, tun sich die Wilfleinsdorfer hier schwer.

Wer jedoch darauf wert legt, eine Nahversorgung geboten zu bekommen, muss ihn auch nützen. Das zeigt sich auch in Sommerein, wo der Spar-Markt von Ilona Pimpel noch im Laufe des Monats zusperrt. Dort bleibt mit dem Spar-Markt der Familie Schmutterer aber ein Nahversorger über. Hoffentlich längerfristig.