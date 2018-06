Aus und vorbei, nichts geht mehr: Der ASV Petronell stellt den Spielbetrieb in der 2. Klasse Ost ein.

Der Verein bleibt freilich bestehen und hat auch keine finanziellen Altlasten. Die Zukunft der Fußball-Jugend mit 60 Kindern ist damit gesichert. Auch die Frauenmannschaft wird weiterkicken.

„Nur“ die Kampfmannschaft legt eine Pause ein. Klar: Wenn ein Team plötzlich aus dem Bewerb fällt, dann ist das eine Katastrophe. Weniger Spiele, weniger Derbys und vor allem: Die Petroneller Fans müssen nun eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegen.

Ob sie dem Verein die Stange halten, wenn er in Zukunft wieder eine neue Mannschaft formen kann? Meines Erachtens werden sie das. Denn das letzte Wort ist in Petronell noch nicht gesprochen. Zumal nächstes Jahr ein Jubiläum ansteht: 100 Jahre ASV Petronell. Da wäre es eine Blamage, würde der Verein ausgerechnet zu seinem Runden keine Mannschaft stellen können. Und gleichzeitig kommt der Wiedereinstieg in den Ligabetrieb einem Mammutprojekt gleich. Ein solcher Kraftakt würde den Klub wieder zusammenschweißen und die Zuschauer auf die Sportanlage locken.

Eines ist sicher: Wenn es gelingt, eine neue Mannschaft zu stellen, dann ist das das schönste Geschenk zum 100. Geburtstag.