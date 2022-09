Noch viel zu tun

Seit der letzten Gemeinderatswahl sind zweieinhalb Jahre vergangen, also in etwa die Hälfte der Periode. Und es waren dies wohl die ungewöhnlichsten zweieinhalb Jahre, die die Kommunalpolitiker in ihrer Karriere bisher erlebt haben. Die Pandemie hat alle Pläne über den Haufen geworfen.

Anstatt Projekte zu schmieden, galt es, im Rathaus einen Krisenstab zu bilden und ein umfangreiches Corona-Testregime zu etablieren. Viel an Ressourcen blieb da nicht mehr übrig. Am Ende des Tages hinterließ die Pandemie die Stadtkassa in einem prekären Zustand – noch prekärer als er es ohnehin schon war.

Bis zur nächsten Wahl gilt es, die Zeit umso besser zu nutzen. Die Musikschule braucht trotz knapper Finanzlage ein neues Gebäude. Das Thema Veranstaltungszentrum wartet auch darauf, angegangen zu werden – um nur zwei Beispiele zu nennen. Es ist also noch jede Menge zu tun.