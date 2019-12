Die SPÖ Wolfsthal hatte bis vor kurzem ein Problem, Kandidaten für die Gemeinderatswahl zu finden. Also wollte man sich lieber konsolidieren und erst 2025 wieder antreten.

Tatsache ist, dass es der Demokratie nicht dienlich ist, wenn somit nur eine Partei am Stimmzettel zu finden ist. Und auch für die SPÖ kann es kein Zukunftskonzept sein, gar nicht erst anzutreten, wenn man in Wolfsthal bisher fünf Mandate für sich verbuchen konnte. Schließlich kann es nicht Sinn der Übung sein, sich als Partei fünf Jahre lang nur mit sich selbst zu beschäftigen und die eigentliche Arbeit für die Gemeinde in dieser Zeit völlig auf Eis zu legen.

Dass eine Konsolidierung der Wolfsthaler SPÖ dennoch bitter nötig ist, zeigt allerdings die jetzige Entwicklung. Wenn allein der Umstand, dass sich nun doch Kandidaten für die Gemeinderatswahl gefunden haben, den Rücktritt des gesamten Vorstands zur Folge hat, sollten in der SPÖ alle Alarmglocken schrillen.