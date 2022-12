Plan B ist gefragt

Mannersdorfs Neo-Trainer Peter Slosarek möchte den ASK zum Klassenerhalt führen. Die Ausgangslage dafür ist weit besser als im Vorjahr. Zur Winterpause hatte Mannersdorf im Vorjahr vier Körner auf dem Konto, jetzt sind es vierzehn.

Einziges Problem: Sieben der vierzehn Punkte wurden in den ersten vier Partien errungen. Und da war Peter Sedivy noch fit und in Amt und Würden.

Der Routinier ist die Lebensversicherung der Mannersdorfer. Ob er nach seinem Achillessehnenriss wieder (und vor allem rechtzeitig fürs Frühjahr) ein Comeback schafft, ist fraglich.

Natürlich warfen im Herbst auch andere Verletzungen den ASK zurück. Trotzdem war Sedivys Ausfall der größte Klotz am Bein. Der Verein wäre also gut beraten, sich einen Plan B zu überlegen, sollte der slowakische Ex-Profi nicht mehr die Führungsrolle in der Defensive übernehmen können.