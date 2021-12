Nun ist es also auch in Bruck so weit. Ab Februar soll man in der Innenstadt die Parkgebühr auch über Handyparken entrichten können.

Eine Debatte darüber gab es ja schon vor fünf Jahren. Damals wurde das Thema von der ÖVP angestoßen, scheiterte aber an der Ablehnung der SPÖ-Mehrheit.

Nun kam der Vorstoß von Verkehrsstadtrat Felix Böhm, der mittlerweile von der ÖVP zur Bürgerliste gewechselt ist – und tendenziell ein gutes Einvernehmen mit der SPÖ hat.

Bürgermeister Gerhard Weil erklärte den Sinneswandel damit, dass sich die Kostensituation deutlich verändert habe. 2016 sei die Einführung – im Unterschied zu jetzt – aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar gewesen. Und auch wenn die Einführung die Gemeinde auch jetzt etwas kostet, so ist es doch Zeit für dieses Angebot. Handyparken bringt ein Plus an Komfort und Flexibilität, das viele schätzen.