In der jetzigen Zusammensetzung kann man große Hoffnungen in die Haydnregion setzen. Das Land Niederösterreich bildet eine starke Säule der Kulturinitiative – auch und nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht.

Michael Linsbauer verfügt als künstlerischer Leiter über das nötige Wissen, aber auch über die Liebe zu den Brüdern Haydn und zu deren Geburtshaus. Schließlich hat er beharrlich dazu beigetragen, dass das Haydnhaus in Rohrau aus seinem Jahrhunderte langen Dornröschen-Schlaf geweckt wurde und jetzt einer modernen Komponisten-Gedenkstätte würdig ist.

Der Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum bildet nun den idealen Partner für die Initiative. Schließlich muss es im ureigensten Interesse der Regionalentwickler liegen, dass das Thema Haydn zu einer tragenden Säule der regionalen Identität wird. Und die Haydn region bekommt damit, was ihr im Herbst abhandengekommen ist, zurück: eine Verwurzelung, die für eine erfolgreiche Entwicklung unerlässlich ist.