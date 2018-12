Die besinnliche Zeit vor Weihnachten ist heutzutage oft alles andere als ruhig. Stress beherrscht oftmals den Alltag in den Adventwochen. Doch abseits des hektischen Getümmels in Einkaufszentren oder auch in der Firma, sorgen immer mehr Vereine, Organisationen aber auch Privatpersonen für eine Rückbesinnung auf das wesentliche in der Weihnachtszeit.

Sie helfen. In erster Linie mit finanziellen Unterstützungen von Hilfsorganisationen wie das Kinderhospiz „Sterntalerhof“ oder dem Roten Kreuz. Aber auch lokale Hilfsaktionen stehen bei den Menschen immer mehr im Vordergrund.

Im Brucker Bezirk gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche karitative Aktionen. Etwa jene der Familie Schäfer in Wildungsmauer. Sie konnten mit ihrem „Ein-Euro-Punschstand“, wo alle Produkte eben nur einen Euro kosteten, beachtliche 4.650 Euro sammeln und an das Kinderhospiz „Sterntalerhof“ übergeben.

Mehr Weihnachten und Nächstenliebe nicht.