Was als Gedanken-Experiment in Hainburg begann, ist innerhalb von zehn Jahren perfektioniert worden. Mittlerweile ist das nun in Bruck angesiedelte Biotech-Unternehmen „Ecoduna“ zum Weltmarkt-Führer in der Mikroalgen-Produktion geworden. In der Nahrungsmittelindustrie, als Nahrungsergänzung und in der Kosmetik-Branche sind die Algen gefragte Rohstoffe.

Aber auch in der Tiergesundheit und als Farbstoff-Lieferant haben Algen eine große Zukunft. Die Nachfrage nach dem hochwertigen Produkt ist so groß, dass nach der Eröffnung der einen Hektar großen Produktionsanlage im März bereits jetzt die nächsten Ausbaupläne gewälzt werden.

Und der beste Nebeneffekt an der ganzen Sache ist, dass die Algenproduktion als „Abfallprodukte“ ausschließlich Wasser und Sauerstoff erzeugt.

Experten aus der ganzen Welt sehen auf das kleine Bruck, die Medien-Aufmerksamkeit ist seit der Inbetriebnahme der Produktionsanlage besonders groß. Für die Stadt Bruck und die Region ist das zukunftsträchtige Projekt jedenfalls von unbezahlbarem Imagewert.