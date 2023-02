Sicherheit geht vor

Fast ein Jahr ist es her, dass in Götzendorf ein Haus in der Bahnhofssiedlung den Flammen zum Opfer gefallen ist. Schon damals wurde deutlich, dass in dem Gebäude deutlich mehr „brennbare Masse“, wie es die Feuerwehr nannte, vorhanden war, als das in einem gewöhnlichen Einfamilienhaus üblich ist.

Die verkohlten Überreste davon lagern nun noch immer unverändert auf dem Grundstück, inklusive der vom Brand stark angegriffenen Dachplatten. Dem Baualter nach zu schließen sind sie asbesthaltig. Für die Nachbarn ist dies ein unerträglicher Zustand. Sie berichten auch von einer Rattenplage, die bereits eingesetzt hat.

Dass die Situation für den Eigentümer eine schwierige ist, versteht man. Schließlich ist das alles auch eine Geldfrage. Bis eine Lösung gefunden ist, muss aber zumindest behördlich sichergestellt werden, dass von der Brandruine keine Gefahr für die Umgebung ausgeht.