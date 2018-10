Der Brucker Weg – nämlich weg von den vielen Routiniers in der Ersten hin zu jüngeren Kräften – trägt Früchte. Auch wenn der ASK/BSC zuletzt mit 0:2 gegen Leobendorf verlor, so zeigte die Mannschaft dennoch bis zum Schluss Zähne und Elan. Die Verjüngungskur hat dem Ostligisten gut getan: Der vierte Platz ist der Beweis dafür. Und gut möglich, dass sich die Brucker über den Winter noch weiteres Jungblut an Bord holen werden.

Umso wichtiger wird es aber in der Zukunft werden, die zweite Mannschaft in eine höhere Spielklasse zu bringen. Der Idealzustand wäre – so wie in Parndorf beispielsweise – wenn sich die 1B in der Landesliga befinden würde. Damit wäre der Sprung von unten nach oben nicht mehr allzu hoch. Und Nachschub würde sich leichter integrieren lassen.

Von der Landesliga ist Bruck II natürlich noch weit entfernt. Womöglich würde aber auch schon die Gebietsliga für vernünftige Aufbauarbeit reichen. Das damalige Ziel von Ex-Sportchef Günter Gabriel macht Sinn: Mit einer zweiten Mannschaft in der Gebietsliga lassen sich sicher sehr gute junge Kicker anlocken, die auf einen Sprungbrett-Effekt Richtung Ostliga spitzen.