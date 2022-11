Beste Zeit für Neuanfänge

Drei Trainer, dreimal das gleiche Schicksal: Anton Dwornikowitsch musste seinen Posten in Hof räumen, Peter Slosarek ist in Wilfleinsdorf Geschichte und die Ära von Mannersdorfs Übungsleiter Marcus Pürk ging ebenso zu Ende. In allen drei Fällen war gleich nach der letzten Runde Koffer packen angesagt.

Dass es gleich drei Coaches in einer Woche erwischt, ist Zufall. Der Zeitpunkt – also unmittelbar nach der Halbsaison – ist aber nicht überraschend. Zum einen, weil die Witterung noch Trainings zulässt und der neue Coach sich einen Überblick verschaffen und die Mannschaft kennen lernen kann.

Zum anderen machen die meisten Vereine schon jetzt in Sachen Transfers Nägel mit Köpfen. Neue Spieler können noch beim Training und etwaigen Tests unter die Lupe genommen werden. Da liegt es auf der Hand, dass die Kaderplanung gleich mit dem neuen Trainer über die Bühne geht.