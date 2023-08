Das wird zur Tradition

Der SC Höflein hat die 1. Klasse Ost überrumpelt. Zuerst das knappe Ausscheiden im Meistercup gegen Ebreichsdorf, jetzt drei Siege in Folge in der Meisterschaft. Und man muss sagen: Die besiegten Teams waren keine Jausengegner. Berg hat eine routinierte , g'standene 1. Klasse-Truppe. Und Breitenfurt wurde in der der Vorsaison Vizemeister.

Hut ab vor der Leistung des Aufsteigers. Auch wenn der Verein im Sommer mit der Trainerrochade überrascht hat: Der Erfolg gibt den Höfleinern Recht.

Irgendwie scheint es in Mode zu kommen, dass der Aufsteiger aus der 2. Klasse Ost prompt ganze vorne dabei ist. Die Höfleiner wandeln jedenfalls auf den Spuren des SC Wolfsthal, der im Vorjahr die Liga in eine Schockstarre versetzt hat. Lange Zeit war die Elf von Coach Franz Schuster der schärfste Konkurrent vom späteren Meister Himberg.

Ob Höflein ebenso ganz vorne landen kann? Warum nicht! Mit der Aufstiegseuphorie lässt sich in jedem Fall Einiges erreichen.