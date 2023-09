Die Welle reiten

Der SC Mannswörth schwimmt auf der Erfolgswelle dahin. Seit dem Derbysieg gegen Schwechat in der Eröffnungsrunde treten die Schönberger-Jungs mit breiter Brust auf, brauchen sich vor keinem Gegner verstecken und halten beim Punktemaximum. Dass das Duell mit der Sportunion Mauer in der vierten Runde zum Spitzenspiel der Liga zwischen zwei ungeschlagenen Mannschaften avancieren würde, hätten wohl die wenigsten Beobachter so erwartet.

Der anstehende Gegner ist allerdings übermächtig, hält bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 12:0 und ein Mannswörther Sieg wäre schon ein kleines Wunder. Doch selbst wenn dieses Wunder nicht gelingt und Mannswörth vielleicht sogar die erste Niederlage kassiert. Die Erfolgswelle ist nach den ersten drei Runden groß genug, dass man sie durchaus in den nächsten Spielen weiterreiten kann. Wenn das gelingt, wird das ein toller Herbst für die Raffineriestädter.