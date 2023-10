Dreckssiege tun es auch

Die SV Schwechat und ihre Krise stecken wie ein Stachel in der Fußballseele. Der Traditionsklub hat heuer erst einen Punkt erbeutet. Der letzte Sieg stammt aus der Vorsaison und ist mehr als vier Monate her. Klarerweise liegen die Nerven blank. Und die Verantwortlichen haben sich wohl schon an die Unkenrufe aus allen Richtungen gewöhnt.

Fix ist aber: Beim 2:3 gegen 1980 Wien haben die Schwechater schon ein anderes Gesicht gezeigt, wenngleich der Erfolg ausblieb. Die Moral passt wieder und die Mannschaft kann Rückschläge wieder verdauen.

Jetzt muss aber der kämpferischen Einstellung ein Befreiungsschlag folgen. Dieser muss übrigens keine Hollywood-Fassade haben. Dass die Schwechater gut kicken könn(t)en, weiß man in der Stadtliga. Auch ein sogenannter Dreckssieg ohne viele Schnörkel wäre eine schöne Trendwende. Wienerberg könnte da als Schablone dienen. Der SV hat Mannswörth mit Abwehrbeton und einem erfolgreichen Konter zu Fall gebracht.