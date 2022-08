Ein Auftakt nach Wunsch

Genau so will jedes Team nach der Sommerpause in die Meisterschaft starten: Bruck zeigte sich bereit für die Ostliga und gewann gegen den starken Aufsteiger Siegendorf mit 2:1.

Die Burgenländer, die davor 24 Spiele in Folge unbesiegt waren, erwischten nicht ihren besten Tag. Das soll aber die Leistung der Brucker nicht schmälern. Das neuformierte Team punktgenau in Schuss zu bringen, ist kein Zuckerschlecken. Coach Mario Santner und Co. haben es aber geschafft und mit sechs neuen Kickern in der Startformation gewonnen.

Natürlich bedeutet ein Dreipunkter noch gar nichts. Die Brucker müssen in einen Flow kommen und nachlegen. Im Moment scheint die Truppe aber schnell genug zur Einheit zusammenzuwachsen. Das liegt an der Qualität der neuen Kicker einerseits, doch auch am funktionierenden Stamm der Mannschaft andererseits.