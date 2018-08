Der Blick auf die Tabelle war für die Schwadorfer Fans auch schon einmal angenehmer. In der Vorsaison stets im vorderen Drittel und zum Schluss auf Platz eins in der 1. Klasse Ost, müssen sich die Grün-Weißen in der Gebietsliga SSO wohl an kargere Zeiten gewöhnen. Aktuell steht Schwadorf nach zwei Runden und zwei Niederlagen an vorletzter Stelle.

Bleibt das ein Dauerzustand? Nein, denn die Schwadorfer sind definitiv besser als aktuell gelistet. Der Auftakt gegen die Wiener Neustadt Amateure (1:6) war als Liga-Neuling nicht zu packen, die Niederlage war fast vorprogrammiert. Und das 0:1 gegen Kaltenleutgeben kann bei günstigerem Spielverlauf auch ganz anders ausgehen.

Die Schwadorfer müssen nun einen kühlen Kopf bewahren. Weitere Gegner wie Kaltenleutgeben, die in der gleichen Kragenweite sein sollten, kommen noch. Da gilt es Erfolgserlebnisse einzufahren und sich nach oben zu arbeiten. Kann die Elf von Coach Thomas Khopp auf die ersten errungenen Punkte aufbauen, dann lassen sich wohl auch stärkere Gegner mit breiter Brust herausfordern.

Diesbezüglich kommt das nächste Duell gegen Kirchschlag noch zu früh. Schwadorf ist – wie zum Auftakt – ein krasser Außenseiter. Ein Punkt wäre eine kleine Sensation.