Es schaut düster aus

Es bleibt spannend, wie es beim ASK/BSC Bruck weitergeht. Faktum ist: In der Ostliga gibt es keine Zukunft mehr. Die Spieler sind weg und die 1B-Kicker werden sich – selbst wenn die Vereinsführung anklopft – nicht in der dritthöchsten Spielklasse verheizen lassen.

Die wahrscheinlichste Variante: Bruck zahlt eine fette Pönale für Nichtantreten in der Ostliga und steigt am Ende in die 1. Landesliga ab. Die 1B kickt – sofern der NÖFV „Ja“ sagt – in der 1. Klasse Ost weiter.

Aber was passiert dann? Im Sommer ist ein neuer Anfang möglich. Allerdings muss dazu der jetzige Vorstand seine Schulden beseitigen. Gelingt das nicht, wird sich nur schwer eine neue Führungsriege finden, um den Verein fortzuführen.

Und wenn sich keine Nachfolger für den Vorstand finden? Dann bleiben nur zwei Auswege übrig: Neugründung oder Schlusspfiff im Parkstadion.