Fehlstart als Warnung

Es ist krass: Der FSV Velm hat in seiner Meister-Saison nur eine einzige Niederlage einstecken müssen. Nun sind es in der 1. Klasse Ost schon drei Pleiten nach drei Partien. Und was schockierend ist: Dreizehn Gegentore stehen zu Buche. In der Vorsaison hatte Velm erst zur Winterpause – also nach 15 Partien – so viele Treffer kassiert.

Was ist passiert? Im Gegensatz zu Wolfsthal haben die Velmer die Liga unterschätzt. Es geht schneller zur Sache, die Kicker müssen mehr Kilometer gehen und öfters über ihren Schatten springen. Die mahnenden Worte von Coach Jürgen Schmitt trafen bis dato auf taube Ohren.

Was es jetzt braucht, ist eine Initialzündung. Die Velmer müssen anschreiben und das gelingt eben nur, wenn der Laden dicht bleibt. Gegen Haslau muss der Aufsteiger endlich seine Kampfestugenden auspacken. Sonst bleibt man am Ende in der Kellerregion picken.