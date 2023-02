Frischer Elan ist zu spüren

Im Vorjahr war alles anders. Die Mannersdorfer standen zur Winterpause als Prügelknabe am unteren Tabellenende. Und dementsprechend schwer tat sich der ASK, neue Kräfte zur Mannschaft zu locken. Wer wechselt schon gerne zu einem sicher geglaubten Absteiger?

Heuer funktionierte es in der Übertrittszeit wie am Schnürchen. Die Mannersdorfer konnten sieben neue Kicker an Land ziehen. Zudem lichtet sich das Lazarett: Karel Skacel, Antti Koskinen und Peter Sedivy sind schon wieder auf dem Weg zurück.

Beste Voraussetzungen also für Neo-Trainer Peter Slosarek, der zudem gerade U23-Kicker in seine Mannschaft schnuppern lässt. Ein frischer Elan ist beim ASK zu spüren. Nun muss dieser aber noch in die Meisterschaft transferiert werden. Klappt es dort in den ersten Spielen nämlich nicht nach Wunsch, könnte sich giftige Unsicherheit breit machen.