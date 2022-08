Himberg ist auf Titelkurs

Zehn Jahre ist der letzte Titel des SC Himberg her. In der Saison 2012/13 gelang das Meisterstück in der 1. Klasse Ost. Es wäre eine runde Geschichte, würde der ehemalige Ostligist ausgerechnet eine Dekade nach dem letzten Teller den Aufstieg packen.

Verdient hätten es sich die Blau-Weißen schon längst. Jahr für Jahr wird an einer Meisterelf gebastelt. Oftmals kostete dieses schwierige Unterfangen den Trainern ihre Jobs. Was fehlte, war der Glaube an die Langfristigkeit.

Genau das dürfte aber jetzt überwunden sein. 14 Spiele in Folge ist Coach Helmut Zeiner ungeschlagen. Der ehemalige Flügelflitzer hat der Mannschaft Respekt und Disziplin gelehrt. Und jetzt läuft der Motor wie geschmiert.

Klar: Niederlagen könnten nochmals Sand ins Getriebe werfen. Doch aktuell scheint keiner der Wucht der Himberger gewachsen zu sein. Das ist definitiv ein Kurs Richtung Meistertitel.