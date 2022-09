Jetzt heißt es: Hamstern!

Der ASK Mannersdorf ist auf dem Boden der Realität gelandet. Nach dem starken Auftakt mit zwei Siegen ging es langsam aber sicher bergab. Das 0:7 in Haitzendorf stellt nun einen traurigen Tiefpunkt dar.

Natürlich haben die Mannersdorfer zu Saisonbeginn das Maximum herausgeholt. Die Mannschaft hat am Limit und vielleicht darüber hinaus gespielt.

Dass es aber zu so einem tiefen Fall kommen musste, ist überraschend und hat nur einen Grund: Verletzungspech. Nach dem Ausfall von Abwehrchef Peter Sedivy schrillten bereits die Alarmsirenen. Gegen Haitzendorf waren sogar fünf Spieler der Defensive nicht dabei.

Bei so einem Lazarett darf man sich keine Luftsprünge mehr erwarten. Das Ziel muss jetzt lauten: Kräfte bündeln und Punkte hamstern, um fürs Frühjahr gerüstet zu sein. In der Winterpause müssen dann neue Kräfte her, um die Liga zu halten.