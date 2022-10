Jetzt müssen Punkte her

ASK Mannersdorf und SC Mannswörth. Die beiden Landesligisten haben ein ähnliches Problem: Der Tabellenkeller ruft, das Abstiegsgespenst steht schon ante portas.

In beiden Fällen gab es einen brauchbaren Auftakt mit satten Punkten und einen rasanten Abfall mit Sogwirkung Richtung Tabellenende. Und eine Parallele gibt es auch in der Begründung für diesen Trend: Sowohl in Mannswörth als auch in Mannersdorf sind zentrale Spieler verletzt ausgefallen.

Der logische Schluss daraus heißt, dass in der Winterpause am Transfermarkt reagiert werden muss. Denn ob die betreffenden Spieler so schnell wieder in Bestform aufgeigen können, ist fraglich.

Doch bis dahin sind noch einige Runden zu spielen. Die Klubs müssen jetzt dir Ärmel hochkrempeln und Punkte einsacken. Sonst wird der Kampf um den Klassenerhalt im Frühjahr eine Mammutaufgabe.