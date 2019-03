Die Brucker Statistik bei Heim- und Auswärtspartien sagt alles aus: Derzeit ist die Santner-Elf auf fremdem Terrain ein Killer, zuhause hingegen ein laues Lüftchen.

Nachdem sich die Platzqualität nicht schlagartig verbessern wir, muss Coach Mario Santner an der Taktik feilen. Hollywood-Fußball geht sich vor eigener Kulisse derzeit einfach nicht aus. Kampf ist gefragt. Und die Oberhand im Luftraum, weil hohe Bälle effektiver sein werden als unberechenbare Flachpässe.

Mitunter heißt das auch back to the roots, denn „kick and rush“ war schon einmal ein erfolgreiches Konzept der Brucker. In der 2. Landesliga Ost waren die weiten Pässe die Spezialität von Schaltstelle Mario Santner selbst. Und der perfekte Adressat, weil schnell und torgefährlich obendrein, war David Bielcik. Ob die Spielertypen für so eine Taktik überhaupt vorhanden sind? Und ob diese Spielweise dann auch ostligareif ist?

Gegen die St. Pölten Juniors wird sich das offenbaren. Sollte das Experiment Früchte tragen, hätte Santner jedenfalls eine Strategie mehr im Köcher. Und die ließe sich dann auch gerne auspacken, wenn gegnerische Plätze kein gepflegtes Spiel zulassen.