Klar über der Grenze

In Ebergassing rückte beim Spiel gegen Achau das sportliche Geschehen in der Schlussphase ganz klar in den Hintergrund. Ein Spieler der Gäste musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden. Die genaue Sachlage ist noch nicht geklärt, aber es soll einen Schlag gegen den Hinterkopf des verletzten Spielers gegeben haben.

Immer wieder kommt es im Unterhausfußball zu gewalttätigen Szenen und Verletzungen auf und neben dem Spielfeld. Dass die Spieler selbst in der 2. Klasse ernst nehmen was sie tun, ist schon in Ordnung und Emotionen gehören im Sport dazu, sonst wäre er nicht so attraktiv. Das entschuldigt aber keinesfalls, dass Spieler und Zuschauer den Sportplatz häufig als rechtsfreien Raum empfinden, was er schlichtweg nicht ist.

Diese Verhaltensweisen, die im „echten Leben“ genauso verboten sind wie auf dem Platz, werfen ein furchtbares Licht auf einen Teamsport, der eigentlich Spaß machen und Leute verbinden soll.