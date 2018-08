Das Auftaktspiel ist mitunter das wichtigste. Bei einem Sieg darf man auf eine Serie hoffen. Und somit auf den fruchtbaren Grundstock für eine erfolgreiche Meisterschaft.

Das wissen natürlich auch die Mannersdorfer. Was beim Auftakt in der 2. Landesliga Ost jedoch dazukommt: Es handelt sich gleich um das Duell der Favoriten, denn mit dem SC Brunn kommt ein klarer Anwärter auf die Nummer eins zur Zerzan-Elf. Und damit nicht genug, folgen zwei weitere Partien gegen vermeintliche Top-Teams: Mistelbach auswärts und dann Eggendorf zuhause. Keine Frage: Wenn die Mannersdorfer ihren tollen Lauf aus der Vorbereitung fortsetzen und sechs Punkte aufwärts aus diesen Spielen mitnehmen, ist heuer alles möglich.

Der Trumpf ist derzeit Dragan Dimic. Seine Genieblitze und Tore sind die Lebensversicherung der Mannersdorfer. Und dass er gegen Bruck und Kottingbrunn getroffen hat, zeigt, dass er für die 2. Landesliga Ost ein hochklassiger Mann ist. Wenn die Brunner es im Auftaktmatch schaffen, Dimic zu neutralisieren, dann wird es die Zerzan-Elf schwer haben.

Zum Glück für den ASK spielen zur Zeit auch die anderen Führungsspieler wie Florian Kremser oder Alexander Klein in Hochform auf. So oder so wird sich Brunn daher die Zähne ausbeißen.