Die Brucker führten gegen Parndorf mit 3:0 und mussten sich trotz herausragender Leistung am Ende zu einem knappen 4:3-Erfolg zittern.

Für Coach Mario Santner und Co. sind das freilich Spiele, die an die Substanz gegen. Der Rasenkrimi zehrt an den Nerven. Aber für die Zuschauer ist das ein Leckerbissen, der mitunter nach einem Nachschlag schreit. Gut möglich, dass nun endlich auch die Fans zu schätzen wissen, was im Parkstadion derzeit vor sich geht. Die Brucker haben eine hungrige Mannschaft zusammengebastelt, die packende Spiele abliefern kann. Und das Ganze in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs. Das verdient sich in jedem Fall regelmäßig 500 Zuschauer.

Derzeit liegt der ASK/BSC sogar auf Platz zwei. Auf Dauer wird dieser schwer zu halten sein, keine Frage. Aber das müssen die Brucker auch nicht. Platz eins ist nicht das Ziel, vielmehr geht es heuer darum, gute Spiele abzuliefern. Es lastet kein Druck auf den Schultern dieser Mannschaft, die die heurige Saison dazu nutzen kann, weiter zusammen zu wachsen. „Dieses Team hat eine Zukunft“, weiß Santner. Vor allem weil der Großteil der Leistungsträger noch relativ jung ist. Damit lassen sich noch viele Ostliga-Saisonen erfolgreich bestreiten.