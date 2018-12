Mauerwerk und Ümit Korkmaz gehen getrennte Wege. Was keine Überraschung ist: Nach dem Ausschluss des Ex-Teamspielers im Match gegen Mannsdorf manövrierte er sich selbst ins Abseits und kam auch nach seiner Entsperrung nicht mehr zum Zug. Coach Hans Kleer formulierte schon damals vorsichtig, dass der prominente Offensivmann wohl nicht mehr bei ihm spielen werde.

Ein Problem war und ist die Abwesenheit von Korkmaz für Mauerwerk nicht. Auch wenn er auf dem Platz seine Leistung stets gebracht und Offensivimpulse geliefert hat: Für einen Spieler seines Formats darf man sich in einer Ostliga aber mehr erwarten. Und die Kleer-Elf hat sein Ausscheiden aus dem Kader gut weggesteckt und auch ohne Korkmaz die Tabellenführung erobert.

Heißt also abschließend: Mauerwerk wird den Abgang verkraften. Neuzugänge stehen ante portas und sollen das ohnehin schon herausragende Ostliga-Gefüge verbessern. Und nachdem der schärfste Verfolger von Mauerwerk – nämlich der ASK Ebreichsdorf – um keine Bundesliga-Lizenz ansuchen wird, dürfte für die Kleer-Kicker so oder so der Weg für den Aufstieg frei sein.