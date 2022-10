Schritt zur Winterkrone

Die Fischamender haben einen wichtigen Schritt in Richtung Herbstmeistertitel gemacht. Mit dem 0:0 bei Titelmitfavorit Höflein ist der Weg zur Winterkrone frei.

Der ATSV ist derzeit das Maß aller Dinge in der 2. Klasse Ost: Beste Offensive, beste Defensive und als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage. Und was auch nicht vergessen werden darf: Die Fischamender haben eine lautstarke Fangemeinschaft, die auch jetzt beim Auswärtsspiel in Höflein ihre Truppe angefeuert hat.

Fünf Punkte Vorsprung stehen zu Buche, der Herbstmeistertitel ist zum Greifen nahe. Allerdings hat es die Auslosung in sich. Mit Edelstal kommt jetzt ein aufstrebendes Team. Gegen Hainburg sollte nichts anbrennen, doch die letzten beiden Gegner heißen Prellenkirchen und Hundsheim. Die Kastner-Elf muss also bis zum Schluss voll konzentriert bleiben und darf nicht locker lassen.