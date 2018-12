Ausszahlungsschwierigkeiten beim SC Leopoldsdorf (siehe S. 73). In der Tat ist das keine Seltenheit bei den Fußballvereinen. Oftmals ranken sich Gerüchte über ausgebliebene Gagen in die Höhe, offiziell auspacken wollen aber zumeist die Betroffenen nicht. Aus Furcht davor, keinen Cent mehr zu sehen, wenn erst einmal die Causa an die breite Öffentlichkeit gelangt.

Bei den Leopoldsdorfern sickerte von Seiten der Spieler die Problemlage durch. Nun wird nach einem Sponsor gesucht, der die Kicker ausbezahlt. Ob das aber ausreicht, um die Fußballer weiter zu binden, sei dahingestellt. Die Leopoldsdorfer laufen in jedem Fall Gefahr, dass der eine oder andere Kicker das Weite suchen könnte. Gerüchten zufolge sollen ja bereits Transfergespräche mit anderen Klubs laufen.

Womöglich lässt sich schnell die Schuld bei den Spielern begleichen. Auf dem Platz haben die Kicker im Herbst Moral gezeigt, das Abstiegsgespenst wurde verjagt und der SC hofft, dass diese Mannschaft weiter zusammen bleibt. Bröckelt aber das Gefüge, welches Coach Abraham Aurohom mit seinem Team zusammengebastelt hat, dann könnten stürmische Frühjahrszeiten ins Haus stehen.