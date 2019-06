Der FC Mauerwerk ging mit großen Ambitionen in die Saison 2018/19. Am Meistertitel gab es zwar nichts zu rütteln. Zu stark war Ebreichsdorf und holte sich überlegen Platz eins. Den Aufstieg hätte man aber allemal geschafft. Die „Neo-Schwechater“ haben Vieles richtig gemacht. Die Mannschaft war stark, Coach Hans Kleer hat ganze Arbeit geleistet. Das große Mauerwerk-Glück scheiterte aber bekanntlich an der verpassten Lizenz. Da hätten die Verantwortlichen noch etwas Zeit und Raum gebraucht, um Bundesliga-Reife herzustellen.

Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Auch in der kommenden Saison ist das Ziel der Aufstieg. Die Baustelle „Lizenzantrag“ wird der FC wohl heuer konsequenter angehen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Denn es gilt eine neue Mannschaft zu formen. Nur ein kleiner Teil der erfolgreichen Kleer-Truppe bleibt.

Der Verein muss den Kader umbauen und viele neue Kräfte an Land ziehen. Das bedeutet einerseits viel Arbeit, andererseits einen enormen Zeitaufwand. Die Truppe in der Vorbereitung auf Top-Niveau zu bringen, das wird jetzt entscheidend sein. Das Tempo ist gefragt. Je schneller das Neo-Gefüge greift, desto höher ist die Aufstiegschance für Mauerwerk.