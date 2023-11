Verein ist gefragt

Nach knapp einem Jahr ist die Slosarek-Ära in Mannersdorf vorbei. Der Ex-Coach übernahm den Verein in einer schweren Situation in der 1. Landesliga und jetzt befindet man sich in ähnlich schwerer Lage in der 2. Landesliga Ost. Dass früher oder später eine Reaktion durch den Verein erfolgt, ist keine Überraschung, daher gibt es auch kein böses Blut zwischen dem Ex-Coach und dem ASK Mannersdorf.

Der zukünftige Coach Christopher Maucha und Ex-Coach Slosarek sind sich in einer Sache jedenfalls offensichtlich einig: Im Winter braucht es frisches Spielermaterial für die Mannersdorfer, sonst wird es eine richtige Mammutaufgabe werden, den angezählten Verein im Frühjahr aus dem Tabellenkeller zu ziehen.

Bei der Spielersuche kann der neue Coach mit seinen Kontakten natürlich eine Hilfe sein, gefragt ist aber in erster Linie der Verein, denn der gibt am Ende auch den finanziellen Spielraum vor, in dem man sich bei besagter Spielersuche bewegt.