Verkorkster Abschluss

Das Trainerteam beim ASK/BSC Bruck kann einem leid tun. Cheftrainer Mario Santer und Co. wäre es wohl am liebsten, mit einer Zeitmaschine gleich in die nächste Woche zu springen. Denn wie soll in Anbetracht der jetzigen Krisensituation die Vorbereitung aufs Match gegen Siegendorf ausschauen?

Der Verein scheint derzeit kein konkretes Zukunftsziel mehr zu haben. Deswegen verwundert es nicht, dass Spieler nach neuen Vereinen suchen. Vieles ist dabei im Gerede, doch ausgerechnet der kommende Gegner Siegendorf ist Teil dieses Diskurses.

Das Spiel ist daher für Bruck eine große Unbekannte. Wer spielt noch mit vollem Ehrgeiz für den ASK/BSC? Wer ist gedanklich schon auf der Abgangsliste? Die Coaches werden wohl sondieren und die Aufstellung nach diesen Maßstäben gestalten müssen. Eine unglaublich verkorkste Situation.