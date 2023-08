Wann endet die Torflaute?

Der ASK Mannersdorf hat einen schweren Start in die 2. Landesliga Ost erwischt. Nur in der ersten Runde lief es nach den Wünschen der Schützlinge von Peter Slosarek, da gelang zum Zeltfest ein 1:0 gegen Katzelsdorf.

Da hat man gezeigt, dass man durchaus das Potenzial hat, um konkurrenzfähig zu sein. Seither plagt die Mannersdorfer aber eine ausgeprägte Torflaute, die zu drei Niederlagen am Stück führte.

Gegen Stockerau, Bad Vöslau und zuletzt auch gegen die Aufsteiger aus Klosterneuburg gelang kein Treffer. Nun gut, Stockerau und Bad Vöslau spielen aktuell an der Spitze mit da hingen die Trauben ziemlich hoch und bei den Klosterneuburgern ist die Defensivabteilung das Herz der Mannschaft und ohne das unglückliche späte Gegentor hätte man zumindest einen Punkt mitgenommen.

Dennoch muss sich die Offensive nach 270 Minuten ohne Torerfolg an der Nase nehmen und rasch steigern, wenn man sich nicht im Tabellenkeller festsetzen möchte.