War das die Erlösung?

Nach neun langen Runden ist er den Schwechatern endlich gelungen, der erste Erfolg der laufenden Spielzeit in der Wiener Stadtliga.

Dabei zeigten die Kicker aus der Braustadt über weite Teile der Partie eine ansprechende Leistung, standen hinten sattelfest und traten für den Großteil der Begegnung so auf, wie man sich das vor der Saison erhoffen durfte. Die drei Punkte und die Art und Weise mit der man sich diese erspielte, sollten jetzt für gehörigen Aufwind sorgen.

Wenn man an die guten Phasen dieser Partie anschließt, dann könnte der verkorkste Start in den nächsten Wochen in Vergessenheit geraten. Allerdings nur, wenn das auch schon in der nächsten Woche gelingt. Da steht nämlich das Kellerduell mit ASV 13 auf dem Programm. Bei einem Sieg würden die Schwechater sich etwas Luft verschaffen. Bei einer Niederlage müsste man sich hingegen die rote Laterne umhängen lassen, was die mentalen Herausforderungen der Situation wohl wieder etwas verschärfen würde.