Wunderwaffe für Mannersdorf

Acht Tore schoss Mannersdorfs neuer Stürmer in drei Testspielen. Romulo Silva Santos heißt der brasilianische Wirbelwind und sorgt für völlig neue Töne beim ASK. Wir erinnern uns: In den Saisonen davor gab eine große und in Landesliga-Zeiten nie gelöste Baustelle. Richtig: die Sturmreihe. Ein Knisper war ein wesentlicher Baustein, der den Mannersdorfern gefehlt hat.

Und jetzt scheint der letzte Puzzle-Stein endlich gefunden worden zu sein. Logisch: So leicht wie gegen die drei 1. Klasse Ost-Klubs wirds Santos in der 2. Landesliga Ost nicht haben. Eine Eintagsfliege ist der Angreifer aber trotzdem nicht, hat er doch schon bei seiner Zeit in Stockerau für Treffer in der 2. Landesliga gesorgt.

Einziges Problem könnte sein, dass das Mannersdorfer Angriffsspiel leicht auszurechnen sein könnte. Alles auf Santos zu spielen, wird nicht aufgehen. Der ASK braucht im Falle des Falles einen Plan B und Plan C. Dann sollte es heuer keine Abstiegsprobleme geben.