Vorteile sind bekannt

Bei uns bläst oft ein kräftiger Wind. Das ist auch der Grund, warum hier so viele Windkraftanlagen errichtet wurden, wie sonst kaum wo in Österreich.

Wir sind hier mit der Selbstversorgung beim Strom schon sehr weit. All jenen, die im Bezirk leben, sollten also eigentlich die Vorteile der Windkraft bekannt sein. Schließlich hat man hier genug Anschauungsbeispiele. Und auch genug Möglichkeit, Informationen darüber zu bekommen, etwa beim Energiepark, einem der großen Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energie im Land.

Dass nun Pläne für drei weitere Windräder in Hof lautstarke Gegner auf den Plan rufen, überrascht also schon.

Gut, sie mögen einem optisch nicht gefallen, aber viel mehr als diese subjektive Wahrnehmung gibt es nicht, das gegen die Windkraft spricht. Gerade in Zeiten, in denen uns so deutlich wie nie zuvor vor Augen geführt wird, dass die Abhängigkeit von Öl und Gas endlich enden muss.

Erneuerbare Energie Hof befragt Bürger zu Windrädern