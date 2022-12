Zustand ist unzumutbar

Seit fast 20 Jahren gibt es das Gesundheitszentrum im Komplex der Wien Süd-Genossenschaft in der Brucker Johngasse nun schon. Offenbar ist der Aufzug in der Anlage bereits in die Jahre gekommen, denn in letzter Zeit häufen sich die Defekte.

Sowohl in der angrenzenden Wohnhausanlage als auch im Gesundheitszentrum fiel der Lift in den letzten Monaten mehrfach für längere Zeiträume aus. Von Barrierefreiheit kann dann in dem dreistöckigen Gebäude keine Rede sein. Für gehbehinderte oder ältere Menschen, oder auch jene mit Atemwegserkrankungen kann es dadurch unmöglich werden, ihre Ärzte zu erreichen.

Lange Lieferzeiten sind ein Problem, wofür man in der derzeitigen Situation zwar Verständnis hat, aber gerade in einem Ärztezentrum muss der Lift funktionieren. Wochenlange Ausfälle sind hier ein absolut unzumutbarer Zustand.