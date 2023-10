Oper im Brucker Stadtheater entführt nach Italien

Bruck „oper.ganz.nah“ hat sich darauf spezialisiert, Musiktheater im kleinen, intimen Rahmen zu präsentieren. Am Freitag, dem 13. Oktober kommt das Ensemble von „Kultur.Theater. Musik“ mit der komischen Oper „Der Eifersüchtige und seine Witwe“ nach Bruck und verwandelt dafür die Stadttheater-Bühne in einen Ort in Süditalien. Dort sind alle in die schöne Witwe Adele verliebt, der Bürgermeister genauso wie der Großgrundbesitzer und Schankbursche. Als ihr totgeglaubter Ehemann auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Liebe, Eifersucht und Begehren sind die Themen in der Oper „Un geloso e la sua vedova“ von Nicola de Giosa, die in Bruck in der Bearbeitung von Regisseurin UIla Pilz erstmals in deutscher Sprache aufgeführt wird. Die musikalische Leitung hat Nana Masutani. Auf der Bühne zu sehen sind Iza Kopec, Jurij Kuchar, Johannes Hanel und Armin Gramer.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf um 20 Euro unter kultur-bruck.at oder in der Trafik Mahler, sowie an der Abendkassa um 22 Euro.