Austropop-Klassiker zum Karfreitag in Bruck

Austropop-Klassiker und „alte Hadern“ sind am kommenden Freitag ab 20 Uhr in der Bar Taro angesagt. Dort ist nach längerer Pause wieder einmal Singer-Songwriter Constantin Luger zu Gast. Der 31-jährige Wiener Neustädter Sänger und Multiinstrumentalist ist in Europa und den USA zwar vorwiegend im Genre Popularmusik unterwegs, war als ausgebildeter Klassik-Sänger aber auch schon bei den Salzburger Festspielen und an der Wiener Staatsoper zu hören. Mit Musicalsängerin Maya Hakvoort stand er als musikalischer Botschafter der “Harley-Davidson Charity Tour“ für muskelkranke Kinder auf der Bühne.

Der zumeist kritische und ironische Dialektsänger verspricht zum Ausklang der Fastenzeit „diesmal ganz andächtig zu sein“. - Was auch immer er darunter versteht ...

