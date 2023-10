Hainburg: Diskussion um FH-Campus hält an

Die Diskussion um den Bildungscampus hält an. In der Mittelalterstadt sollen auf dem Gelände der ehemaligen Marc-Aurel-Kaserne und des Exerzierplatzes ein Fachhochschul-Campus und ein Gymnasium errichtet werden (die NÖN berichtete). Nachdem bereits einzelne Kritiker wie Architekt Peter Sedlak gegen das Projekt Einwände vorbrachten, wendet sich nun eine Online-Petition an Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP), Teile des Bauvorhabens zu überdenken. Mit Stand Montag Mittag sind waren 86 Prozent des Sammelziels von 500 Unterstützenden erreicht (431).

„In Hainburg soll mitten in der Stadt eine Grünfläche von etwa 80.000 Quadratmetern für eine private Fachhochschule für Biotechnologie versiegelt werden. Dabei soll auch ein an ein Naturschutzgebiet angrenzendes Waldstück gerodet werden“, heißt es im Text der Petition. Gegen zusätzliche Bildungseinrichtungen sei ja nichts einzuwenden, aber: „Wir sprechen uns ausdrücklich für mehr Bildungseinrichtungen in der Region aus, besonders für ein Gymnasium auf Kasernengelände, wo der Boden eh schon zum Großteil versiegelt ist. In dem geplanten völlig überdimensionierten Projekt sehen wir allerdings eine zu große Belastung für Natur, Klima, Stadtentwicklung und Anrainer. Auch der erwartete zusätzliche Autoverkehr von etwa 800 Autos und Lkw mehr pro Tag ist für die kleine Stadt mit einem Stadttor als Verkehrsnadelöhr aus unserer Sicht nicht zu stemmen. Wir fordern daher einen alternativen Standort.“

Zusätzliche Bodenversiegelung belaste die Umwelt

Eine derartige großflächige Versiegelung wäre eine klimapolitische Fehlentscheidung. „Es stehen in der Region genügend bereits versiegelte Flächen zur Verfügung, wir vermuten daher hinter dem Projekt Profitgier auf Kosten von Natur, Klima und Menschen, auch weil die Bürger und Bürgerinnen von Hainburg nicht oder nur marginal über das Projekt und die enormen Auswirkungen informiert worden sind. Diverse Straßen in der Stadt werden aus- und umgebaut werden müssen, um den Verkehr zur Fachhochschule mitsamt seiner gesamten Infrastruktur stemmen zu können, auch wird mit Staubildung in der Stadt gerechnet werden müssen“, begründet die Verfasserin, Annika Waldhaus, ihre Position im Text.

Die Wiener Psychotherapeutin mit Zweitwohnsitz in Hainburg berichtet im Gespräch mit der NÖN, dass sie durch Zufall von dem Vorhaben erfahren hätte. „Es wird kleingeredet, aber ein derartiges Bauprojekt würde Hainburg verändern, dass einem die Ohren schlackern“, so Waldhaus. Auf dem Kasernengelände wäre ohnehin jeder froh, wenn endlich etwas passiert, aber 80.000 Quadratmeter einfach zubetonieren, sei unfassbar. „Da müssen die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls besser eingebunden werden, die Online-Petition ist dazu ein erster Schritt“, so Waldhaus.

Fast die Hälfte des Exerzierplatzes bleibt als Grünland-Sport gewidmet. Bürgermeister Helmut Schmid

„Die Petition sollte an den Gemeinderat der Stadtgemeinde Hainburg gerichtet sein, denn allein dieser ist für die Flächenwidmung zuständig“, entgegnet Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Die Petition suggeriere, dass der gesamte Exerzierplatz versiegelt und ein angrenzendes Waldstück gerodet werde. „Fakt ist allerdings: Ein Teil des Exerzierplatzes, der sich ja bekanntlich in Privatbesitz befindet und, auch mit Verbotsschildern kundgemacht, eigentlich nicht betreten werden darf, soll ,Bauland-Sondergebiet Bildung´ gewidmet werden. Fast die Hälfte bleibt als ,Grünland Sport´ gewidmet“, sagt Schmid. Der Weg hinter den Garagen der Anrainer soll öffentliches Gut werden. „Damit haben diese auch rechtliche Sicherheit für die Zufahrt. Ebenso wäre der Fußweg über den Platz auf den Schlossberg beziehungsweise das generelle Betreten des gesamten Exerzierplatz sichergestellt“, so der Stadtchef.

In der ehemaligen Kaserne selbst werde ein Teil „Bauland-Sondergebiet Bildung“ für den Fachhochschul-Campus, ein Teil „Bauland Kerngebiet Aufschließungszone“. „Diese Aufschließungszone ist erst nach der Erfüllung von Freigabebedingungen vom Gemeinderat freizugeben, etwa dass ein FH-Campus errichtet werden muss und so weiter. Zusätzlich sieht der zukünftige Flächenwidmungsplan eine Rückwidmung von circa 1,6 Hektar ,Bauland Sondergebiet Kaserne´ in ,Grünland´ vor. Nirgends ist von einer Rodung eines angrenzenden Waldstückes die Rede. Im übrigen waren und sind der gesamte Stadt-und Gemeinderat in das Projekt eingebunden“, fasst Schmid zusammen.