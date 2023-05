Filmmusik von den „Leithatonix“ in Hof

Der 20-köpfige Chor wurde von Chorleiterin Nicole Kucher mitten in der Corona-Pandemie gegründet. Kucher wollte einen etwas anderen, moderneren Chor gründen - und fand damit bald zahlreiche Gleichgesinnte. Die ersten Proben hatten sich durch die Pandemie etwas schwierig gestaltet, doch die leidenschaftlichen Sängerinnen ließen sich davon nicht abhalten. Im Vorjahr konnte dann das erste Konzert stattfinden. Das Publikum in der ausverkauften Kulturwerkstätte war begeistert. Weitere Kostproben der Leithatonix gab es dann bei Konzerten in Bruck, sowie in Hof und Purbach.

Nun soll es eine weitere Gelegenheit geben, die „Leithatonix“ live zu erleben. Am 3. Juni sind der Chor erneut in der Kulturwerkstätte. Und musikalisch dreht sich dabei wieder alles um die Filmmusik, daher auch der Titel des Konzerts „The Sound of Hollywood 2.0“. Die Songs wurden quer durch alle Genres ausgewählt. „Es wird mystisch, rockig und auch Love Songs werden nicht fehlen“, versprechen die Sängerinnen.

Karten gibt es auch schon im Vorverkauf unter 0650 984 6344 oder leithatonix@gmx.at

Darüber hinaus freut sich der Chor jederzeit über neue Mitglieder. „Gerne sind auch Männer eingeladen, dabei zu sein“, betonen die Sängerinnen. Wer mitmachen möchte, kann sich ebenfalls unter leithatonix@gmx.at melden.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.