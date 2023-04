In Hainburg klingen klassische Lieder anders

Am kommenden Samstag gastiert im Rahmen eines Konzertes der Hainburger Haydngesellschaft um 18 Uhr eines der aufregendsten Klassik-Quartette in der Kulturfabrik: „The Erlkings“. Die vier großartigen Musiker Bryan Brenner (Gesang und Gitarre), Ivan Turkalj (Violoncello), Simon Teurezbacher (Tuba) und Thomas Toppler (Schlagzeug, Vibrafon) begeistern landauf landab mit ihren Crossover-Konzerten, in denen sie klassische Lieder mit englischen Texten versehen und schon allein durch die außergewöhnliche Besetzung in einer neuen Klangwelt ertönen lassen.

Neben Schubert-Hits wie „Der Erlkönig“ oder „Die Forelle“ und Schumanns Lied-Zyklus „Dichterliebe“ serviert das Ensemble unter dem Titel „Das Leben ist ein Traum“ erstmals auch Lieder von Joseph Haydn. „Eine sehr ungewöhnliche G´schicht“, verspricht „Erlking“-Gründer Bryan Brenner.

Das Konzert in der Kulturfabrik ist übrigens der einzige Österreich-Auftritt des Quartetts im ersten Halbjahr 2023. Tickets gibt es um 26 und 29 Euro unter 0664/73616493 oder unter www.haydngesellschaft.at/karten.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.