Zeitreise zu den Gebrüdern Haydn in Rohrau

Christoph Angerer und das Kulturmanagement Wien haben wieder ein vielseitiges Programm für die mittlerweile 19. Haydn-Tage in Rohrau zusammengestellt. Von 9. bis 11. Juni kann man neben einer Reihe von Konzerten, die vor allem im Schloss Rohrau und in der Pfarrkirche Rohrau stattfinden, auch das Schloss selbst, sowie das Haydn-Geburtshaus erkunden. Letzteres ist mit einer gültigen Karte der Haydn-Tage an diesem Wochenende auch kostenlos möglich.

Das Programm selbst reicht von einem Konzert des Konzertmeisterquartetts der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster im Clarissasaal des Schlosses Rohrau über Führungen durchs Schloss und die Gemäldesammlung und einen Auftritt von Christoph Angerers Concilium Musicum bis hin zu einem Hochamt in der Kirche mit der Kleinen Orgelsolomesse von Joseph Haydn.