Fulminanter Höhepunkt der Konzertsaison in Hainburg

Wer Crossover-Konzerte mag, dem wurde am Freitag in Hainburg ein besonderer Leckerbissen serviert. Benjamin Schmid, mehrfach international ausgezeichneter Violinist und Professor am Mozarteum in Salzburg, gab gemeinsam mit seiner Frau, Pianistin Ariane Haering, und Klarinettist Ib Hausmann, wohl das Konzert-Highlight des Jahres in der Kulturfabrik.

Nach dem klassischem Einstieg mit Mozarts Es-Dur-Sonate und einer Sonatina für Klarinette und Klavier von Joseph Horovitz, einem der „sympathischsten und unbekanntesten Komponisten des 20. Jahrhunderts“, wie Hausmann anmerkte, gab es bereits beim dritten Stück des Abends die ersten Standing Ovations und Jubelrufe aus dem Publikum. Da präsentierten Schmid, Haering und Hausmann nämlich George Gershwins „Rhapsody in Blue“ in einem eigenen Arrangement für Klavier, Klarinette und Violine. Das fantastische Werk, das dem Jazz Mitte der 1920er Jahre die Konzertsäle öffnete, was Schmid als „Jahrhundertleistung“ hervorhob, entließ das Publikum restlos begeistert in die Pause.

Danach ging es mit Arrangements des Jahrhundert-Geigers Jascha Heifetz weiter bevor die speziell für die drei Instrumente arrangierte schräg-geniale Komposition von Georg Breinschmied „Coincidance“ den fulminanten Abschluss des Konzertabends bildete.