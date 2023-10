Gerhaus: Italo-Hits in der Haydnhalle

„Wir Niederösterreicherinnen“ haben am 14. Oktober ein Konzert mit der Band „Spectacollo“ in der Haydnhalle organisiert (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30. Uhr). Die Gruppe möchte bei ihren Live-Auftritten die Lebenslust und Leidenschaft der italienischen Musik vermitteln und bringt die größten Italo-Hits im Mix mit gefühlvollen Balladen. Einige Klassiker hat „Spectacollo“ mit eigenen in Mundart verfassten Texten bearbeitet.

Die sechsköpfige Band setzt auch immer wieder Naturinstrumente wie Flöte, Akkordeon oder Saxophon ein und bietet so eine abwechslungsreiche Klangpalette. Die beiden Frontsänger Gina und Vincenzo schaffen mit Charme und Humor eine typisch mediterrane Atmosphäre, das Publikum wird in Urlaubsstimmung versetzt und zum Mitsingen.