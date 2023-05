„Musikalische Frühlingsgefühle“ in Hainburg

Mit Werken von Joseph Haydn, Johannes Brahms und ganz besonders mit Wolfgang Amadeus Mozarts populärem Doppelkonzert für Flöte und Harfe gestaltete die Beethoven Philharmonie unter der Leitung des international gefragten Dirigenten Thomas Rösner am Samstag in der Kulturfabrik Hainburg einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzertabend.

Elisabeth Plank an der Harfe und Ting-Wei Chen an der Flöte erweckten mit ihrem einfühlsamen Spiel - passend zum Titel des Abends- tatsächlich musikalische Frühlingsgefühle. Als Zugabe vor der Pause überraschten die beiden mehrfach preisgekrönten jungen Künstler noch mit Maurice Ravels "Vocalise-Étude en forme de Habanera", arrangiert für Flöte und Harfe und sorgten für begeisterten Applaus.

Im zweiten Teil des Abends erklang die idyllisch - romantische Serenade in A-Dur, ein wenig bekanntes Orchesterstück für kleine Besetzung des jungen Johannes Brahms. Zur Entstehungszeit dieses Werkes war der Komponist noch etwa zwei Jahrzehnte von seiner ersten Sinfonie entfernt. Charakteristisch für dieses Stücks ist die Dominanz der Bläser und die um die Violinen reduzierte Besetzung der Streicher.

Das nächste Konzert der Hainburger Haydngesellschaft findet am Freitag, 30. Juni, statt. Stargeiger Benjamin Schmid unternimmt mit der Pianistin Ariane Haering und dem Klarinettisten Ib Hausmann eine musikalische Reise von Wien in die USA. Wer sich vorab einen Eindruck verschaffen möchte, kann bereits am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr auf Ö1 ein Konzert mit der Beethoven Philharmonie und Benjamin Schmid anhören.





