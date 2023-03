Saisonstart im Haydn-Haus in Rohrau

Am Samstag, den 25. März endet im Haydn-Haus in Rohrau nicht nur die Winterpause, sondern auch eine fast dreijährige, Corona-bedingte Durststrecke. Das Museum im ehemaligen Wohnhaus der Komponistenbrüder Michael und Joseph Haydn ist wieder für Besucher geöffnet und dient auch als Veranstaltungsort der Haydnregion Niederösterreich, die tags darauf mit einem Vortrag „Joseph Haydn - Superstar in London“ und einem (längst ausverkauften) Konzert der „Salzburger Hofmusik“ in die neue Saison startet.

Michael Linsbauer, Museumsleiter und künstlerischer Leiter der Haydnregion, blickt zuversichtlich in die Zukunft. Seit dem Umbau in ein modernes und barrierefreies Museum mit Audio-Stationen, Klang- und Lichtinstallationen im Wintergarten und im Saal schnellten die Besucherzahlen nach der Wiedereröffnung im Herbst 2017 in die Höhe. Obwohl das Museum seither nur noch von Ostern bis Anfang November geöffnet ist, wurden rund 25 Prozent mehr Besucher pro Jahr gezählt. Mit ein Grund für den Aufschwung im Haydn-Haus ist für Linsbauer, dass es sich seit dem Umbau verstärkt als „Ort der Begegnung für die Region“ mit Konzert- und Vortragsveranstaltungen etabliert hat. Erst durch die Pandemie erfolgte in den Jahren 2020 bis 2022 wieder ein Rückgang. „Ich hoffe, dass wir heuer wieder an die Zahlen vor Corona anschließen können“, so Linsbauer.

Das Museum im Haydn-Haus ist von 25. März bis 2. November immer Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: Zwischen 4 Euro (mit Ermäßigung) und 7 Euro. Mit NÖ-Card einmalig freier Eintritt. Infos unter www.haydngeburtshaus.at.

