Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum: Spendenscheck für Lebenshilfe

Dieses Jahr fertigten die Klienten der Lebenshilfe Werkstätte Kirschkernkissen für die Kleinsten an, die die Bank anlässlich des Weltspartags an seine Kunden verschenkte. Raika-Direktor Bernd Troant bedankte sich für die Zusammenarbeit und überreichte einen Spendenscheck über 2.500 Euro an die Lebenshilfe-Werkstätte.

Auf Initiative der Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum konnte auch die Raiffeisen Immobilienvermittlung (RIV) für diese Kooperation gewonnen werden. Die RIV unterstützt gemeinsam mit den örtlichen Raiffeisenbanken jährlich soziale Projekte. So überreichte Martina Jankoscheck (RIV) bei dieser Gelegenheit ebenfalls einen Spendenscheck als Weihnachtsüberraschung an die Werkstätte. Werkstättenleiterin Carmen Chloupek freute sich mit ihrem Team über die beiden Spenden und wusste auch gleich einen passenden Verwendungszweck. 2023 soll es nach den schwierigen letzten Jahren nämlich wieder ein Sommerfest für die Klienten und deren Angehörige geben.

